Advertisement

عربي-دولي

بايدن: الحر هو القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس في الولايات المتحدة

Lebanon 24
27-07-2023 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1091882-638260974620901711.jpg
Doc-P-1091882-638260974620901711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغيّر المناخي هو "تهديد وجودي".

وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، معلناً اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.
Advertisement

وأضاف أن الحر هو "القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس" في الولايات المتحدة، متسبباًَ بمصرع 600 شخص كل عام. (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-07-27
16:54 | 2023-07-27
16:30 | 2023-07-27
16:22 | 2023-07-27
16:00 | 2023-07-27
15:50 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website