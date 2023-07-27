بايدن: الحر هو القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس في الولايات المتحدة

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغيّر المناخي هو "تهديد وجودي".وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، معلناً اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الأرصاد الجوية.وأضاف أن الحر هو "القاتل الرقم واحد المرتبط بالطقس" في الولايات المتحدة، متسبباًَ بمصرع 600 شخص كل عام. (روسيا اليوم)