Advertisement

عربي-دولي

من أجل "شرق أوسط أكثر سلاماً".. سوليفان في جدة

Lebanon 24
27-07-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1091884-638260979522955927.jpg
Doc-P-1091884-638260979522955927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، زار مدينة جدة السعودية للقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا سبل إنهاء النزاع في اليمن. 

وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان التقى بولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين، في الزيارة التي تمت الخميس، 27 تموز، "لبحث القضايا الثنائية والإقليمية، من ضمنها مبادرات للدفع نحو رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا ومرتبطا مع العالم". 
Advertisement
 
وضاف: "راجع السيد سوليفان التطور الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن والتي صمدت على مدى الأشهر الـ16 السابقة، كما رحب بالجهود المتواصلة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب". 

وتابع البيان أن "الطرفين وافقا على الحفاظ على استشارات روتينية ومتابعة القضايا التي نوقشت خلال اليوم". 

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكرت أنه حضر استقبال استقبال سوليفان كل من "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان".

وذكرت "واس" أن اللقاء أيضا شهد حضور "السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة السيد آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي السيد جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي السيدة أريانا بيرينغو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-07-27
16:54 | 2023-07-27
16:45 | 2023-07-27
16:22 | 2023-07-27
16:00 | 2023-07-27
15:50 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website