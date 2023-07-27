من أجل "شرق أوسط أكثر سلاماً".. سوليفان في جدة

أكد البيت الأبيض، اليوم، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، زار مدينة جدة السعودية للقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا سبل إنهاء النزاع في اليمن.



وقال البيت الأبيض في بيان إن سوليفان التقى بولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين، في الزيارة التي تمت الخميس، 27 تموز، "لبحث القضايا الثنائية والإقليمية، من ضمنها مبادرات للدفع نحو رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا ومرتبطا مع العالم".

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وضاف: "راجع السيد سوليفان التطور الكبير للبناء على فوائد الهدنة في اليمن والتي صمدت على مدى الأشهر الـ16 السابقة، كما رحب بالجهود المتواصلة التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب".



وتابع البيان أن "الطرفين وافقا على الحفاظ على استشارات روتينية ومتابعة القضايا التي نوقشت خلال اليوم".



بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وذكرت أنه حضر استقبال استقبال سوليفان كل من "صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان".



وذكرت "واس" أن اللقاء أيضا شهد حضور "السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة السيد آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي السيد جيك فيليبس ومستشارة أولية لمستشار الأمن القومي السيدة أريانا بيرينغو".