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عربي-دولي

السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية

Lebanon 24
27-07-2023 | 18:00
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قالت وزارة الخارجية السعودية إنه "إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 تموز 2023م في شأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، قامت وزارة الخارجية باستدعاء القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى المملكة".
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وأضافت بأنه "تم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة، والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان".
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