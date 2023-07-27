باتيلي ينتهج سياسة مجاراة الأمر الواقع دون خطط واضحة

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رجّحت أوساط سياسية ليبية أن يكون المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد تعرض لضغوط من قبل الدول التي ما زالت تراهن على رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة وترفض مقترح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي يقضي بتشكيل حكومة جديدة، وهو ما دفعه إلى إصدار بيان يرفض ما أسماه المبادرات الأحادية الساعية لتشكيل حكومة جديدة.وقالت هذه الأوساط إن حضور الدبيبة الأخير لمؤتمر روما واللقاءات الجانبية التي عقدها مع عدد من القادة والمسؤولين الدوليين أثبتا أنه مازال يتمتع بثقة عدة دول عربية وأوروبية.ورغم إعلانه إطلاق آلية للتوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية، إلا أن السلبية التي يتعاطى بها باتيلي وغياب الحزم ضد الفاعلين المحليين، وخاصة مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، يؤكدان القول بأنه ينتهج سياسة المسايرة ومجاراة الأمر الواقع دون خطط واضحة.ويقول مراقبون إن جديّة جهود باتيلي تظل محل شك طالما أنه لم يسحب مهمة إصدار القوانين الانتخابية من مجلسيْ النواب والأعلى للدولة، تماما كما فعلت المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز عندما تجنبت مماطلات المجلسين واختارت عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية لتشكيل ملتقى الحوار الذي انتهى بتشكيل حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.ويرى هؤلاء المراقبون أن باتيلي أثبت على مدى الأشهر الماضية عدم جديته في وضع حد للمماطلات، مستغربين عدم التقاطه الإشارات الصريحة والواضحة التي ظلت ستيفاني ويليامز ترسلها عبر تصريحات ومقالات تؤكد انتهازية مجلسيْ النواب والأعلى للدولة.