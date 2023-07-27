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عربي-دولي
موسكو تقف خلف الانقلاب العسكري في النيجر
Lebanon 24
27-07-2023
|
19:00
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تتّجه أغلب التكهنات إلى وقوف موسكو عبر مجموعة فاغنر خلف الانقلاب العسكري في النيجر، وهي التكهنات التي تعززت عقب رفع متظاهرين نيجيريين لعلم روسيا الخميس، وتلميح مسؤولين غربيين بوقوف فاغنر خلف ما يجري في البلاد.
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وتعكس هذه التكهنات، التي ستتضح صحتها خلال الأيام القادمة، أن تركيز روسيا على تطورات الحرب في أوكرانيا وأزماتها الداخلية التي تفجرت، خاصة عقب تمرد مجموعة فاغنر، لا يمنعها من توسيع نفوذها في أفريقيا والرد على الضغوط الغربية داخل القارة.
وفي حال وقفت فاغنر وراء الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، فإنها تكون بذلك قد سجلت نقطة جديدة على حساب فرنسا بعد نجاحها في إسناد الانقلاب في مالي وبوركينا فاسو، ما اعتبره مراقبون نجاحا روسيا في وضع اليد على نفوذ باريس التاريخي، خاصة بالنسبة إلى النيجر التي توفر لفرنسا حوالي سبعين في المئة من الكهرباء.
وسبق أن توقعت تقارير أن تكون النيجر هي البلد الثالث الذي تطاله يد فاغنر بسبب الوضع الأمني الهش في البلاد، وفي ظل اشتداد التنافس الروسي – الفرنسي.
وفي أكتوبر العام الماضي نشرت صحيفة تايمز البريطانية تقريرا توقعت فيه أن تكون النيجر الدولة التالية التي تخسرها فرنسا لصالح روسيا في غرب أفريقيا، مستندة في ذلك إلى مواقف وتصريحات صادرة عن مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالبون بالتخطيط لهذه الخطوة.
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