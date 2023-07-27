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عربي-دولي

محادثات استكشافية لسوليفان وماكغورك في السعودية

Lebanon 24
27-07-2023 | 19:30
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‏وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومنسق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من مسؤولي المملكة.
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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "المسؤولين الأميركيين سيجريان محادثات استكشافية حول صفقة أميركية - سعودية كبيرة، قد تغير وجه الشرق الأوسط"، مضيفة أن "الصفقة تتضمن توقيع اتفاق أمني بين البلدين، ودعماً أميركياً لبناء برنامج نووي مدني سعودي، فضلاً عن حصول المملكة على أسلحة حديثة مقابل تطبيعها العلاقات مع إسرائيل وخفض مستوى العلاقات مع الصين".

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