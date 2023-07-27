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عمدة موسكو يعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة

Lebanon 24
27-07-2023 | 23:16
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اعتراض الدفاعات الروسية لهجوم بطائرة مسيرة حاولت استهداف العاصمة الروسية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن سوبيانين، قوله إنه "تم تنفيذ محاولة هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، وتم إسقاطها من قبل قوات وزارة الدفاع. ولم يحدث أي دمار أو إصابات".
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