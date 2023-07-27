غوتيريش: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدا أن درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير في تموز تؤشر إلى بدء "عصر الغليان العالمي".وقال غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي "مرعبة"، مضيفا "انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".وصرح غوتيريش للصحافيين قائلا إن "تغير المناخ هنا. إنه لمروع. وما هي إلا البداية... ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور".