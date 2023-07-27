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الولايات المتحدة تطلب من موظفيها وعائلاتهم مغادرة هايتي

Lebanon 24
27-07-2023 | 23:36
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أصدرت وزارة الخارجية الأميركية قراراً تطلب فيه من الموظفين الحكوميين لغير الحالات الطارئة وأفراد عائلاتهم، مغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن، نظراً لوجود "عمليات اختطاف وجرائم واضطرابات مدنية، ونقص الرعاية الصحية".
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كما دعت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين الذين لا يعملون للحكومة، أيضاً لمغادرة هايتي في أسرع وقت ممكن، وذلك عبر استخدام وسائل النقل التجارية أو الخاصة الأخرى المتاحة.
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