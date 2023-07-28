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عربي-دولي
في الصومال... مسؤول ماليّ لداعش على لائحة الارهاب
Lebanon 24
28-07-2023
|
00:12
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أعلنت الولايات المتحدة إدراج عبد الولي محمد يوسف، رئيس الشؤون المالية لتنظيم "داعش" في الصومال على لائحة الإرهاب الأميركية، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية نشرته على موقعها الإلكتروني.
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وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن "داعش" في الصومال يُدر عائدات يوزعها التنظيم في جميع أنحاء قارة أفريقيا.
ووفقا للبيان، يتورط تنظيم داعش في الصومال في ابتزاز المؤسسات المالية والشركات المحلية ومقدمي خدمات الأموال والحوالات عبر الهاتف المحمول، مستغلين نقاط الضعف في المؤسسات الصومالية لتمويل أنشطتهم.
وشددت الخارجية في بيانها على التزام الولايات المتحدة باستخدام سلطاتها لدعم حكومة الصومال وجهودها لمكافحة أنشطة تمويل الإرهاب التي تقوض الأمن القومي للصومال وتهدد الاستقرار الإقليمي. (الحرة)
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