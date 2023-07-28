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عربي-دولي

أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد الانتخابات البرلمانية

Lebanon 24
28-07-2023 | 00:13
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صوت البرلمان الأوكراني لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 تشرين الثاني، مستبعدا إمكان إجراء انتخابات برلمانية في تشرين الأول.
 
فرضت أوكرانيا الأحكام العرفية في 24 شباط 2022، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.

قال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، على تطبيق المراسلة تيليغرام إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام العرفية.

ولا يمكن إجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية، وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها تصويت كبير بسبب الحرب.

ومن المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في آذار من العام المقبل.
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