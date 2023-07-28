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عربي-دولي

مسيّرات جديدة وصواريخ باليستية عابرة للقارات.. عرض عسكري لكوريا الشمالية

Lebanon 24
28-07-2023 | 00:16
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أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عرض عسكري في بلاده ضمّ طائرات بلا طيّار جديدة وصواريخ بالستيّة عابرة للقارّات ذات قدرة نوويّة، وذلك في ذكرى الهدنة التي أوقفت الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسميّة.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "طائرات استطلاع استراتيجية بلا طيار ومسيّرات هجومية متعددة الأغراض تم تطويرها وإنتاجها حديثا... قد حلّقت خلال هذا العرض، من خلال الدوران في السماء فوق ساحة" كيم إيل سونغ.


وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره رئيس كوريا الشمالية بالذكرى الـ70 لانتهاء الحرب الكورية.
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