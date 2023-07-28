Advertisement

عربي-دولي

تفجير مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في دمشق... حصيلة الضحايا ترتفع

Lebanon 24
28-07-2023 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1091946-638261268668370468.jpg
Doc-P-1091946-638261268668370468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في دمشق إلى 8 ضحايا، وفقا لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وقال المرصد إن من بين الضحايا "سيدة وشخصين من جنسية غير سورية، قضوا جميعهم نتيجة تفجير سيارة في منطقة السيدة زينب".
Advertisement

وفي وقت سابق، أكدت فرانس برس مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري.

وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، تعرضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، لهجمات وتفجيرات دامية نفذتها مجموعات مختلفة، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية، وفقا لفرانس برس.(الحرة) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:47 | 2023-07-28
03:37 | 2023-07-28
03:30 | 2023-07-28
02:57 | 2023-07-28
02:41 | 2023-07-28
02:39 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website