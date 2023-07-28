تفجير مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في دمشق... حصيلة الضحايا ترتفع

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في دمشق إلى 8 ضحايا، وفقا لما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.وقال المرصد إن من بين الضحايا "سيدة وشخصين من جنسية غير سورية، قضوا جميعهم نتيجة تفجير سيارة في منطقة السيدة زينب".وفي وقت سابق، أكدت فرانس برس مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح، الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري.وخلال سنوات النزاع المستمر منذ 2011، تعرضت منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق الجنوبية، لهجمات وتفجيرات دامية نفذتها مجموعات مختلفة، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية، وفقا لفرانس برس.(الحرة)