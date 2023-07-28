تونس... السلطات تعلن تسجيل "خسائر كبرى" بعد الحرائق

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كشفت السلطات التونسية أن الحرائق التي عرفتها البلاد خلال السنة الجارية، تسببت في "خسائر كبيرة" على مستوى المساحات الخضراء المدمّرة.واعتبر الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة، أن المساحات المحترقة بالغابات التونسية، خلال هذه السنة "تفوق بكثير تلك التي حترقت خلال العام الماضي"، لافتا إلى تسجيل خسائر كبرى فيما يتعلق بـ"الغطاء النباتي".وأضاف المسؤول التونسي، بحسب المعطيات التي أدلى بها لإذاعة "موزاييك"، أن إدارة الغابات واللجنة الفنية للحماية المدنية بصدد حصر المساحات المتضررة من الحرائق.وأفاد تريعة بسيطرة السلطات على الحرائق الـ14 المندلعة في الآونة الأخيرة بولايات مختلفة، موضحا أنه تم الإبقاء على وجود عناصر مراقبة وحراسة على عين المكان، تجنبا لتجدد اندلاع النيران بسبب الرياح.وعرفت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة التي قاربت، الاثنين والثلاثاء، 50 درجة مئوية في شمال البلاد، بزيادة تراوح بين ستّ وعشر درجات عن المعدل الموسمي.