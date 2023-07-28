دعوة اوروبية-أميركية لاجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن

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أفاد بيان لسفارات دول أوروبية وأميركا وبريطانيا في ليبيا أن تركيز القادة الليبيين يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت.وأكد البيان، الذي أصدرته بشكل مشترك سفارات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا وبريطانيا، على ضرورة "أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".وشدد البيان على "ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية".ويأتي البيان المشترك بعد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، حذرت خلاله "من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية"، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.وكان البرلمان الليبي قد أصدر بيانا، في وقت سابق الخميس، ردا على البعثة الأممية عبر خلاله عن "استغرابه" من بيان البعثة الأممية وقال إنه "تضمن معلومات غير صحيحة".(العربية)