وانغ يي يصدر أول بيان بعد إعادة تعيينه وزيراً لخارجية الصين

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أدلى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، بأول تصريح له منذ إعادة تعيينه وزيراً للخارجية، معرباً عن التزامه بتعميق الشراكات وحماية سيادة بلاده.وتم تعيين الدبلوماسي البارز مجدداً وزيراً للخارجية ليحل محل تشين جانغ، والذي استمر غيابه الغامض شهراً واحداً، وأثار تساؤلات بعد سبعة أشهر فقط من تولي منصب وزير الخارجية.وذكرت بكين فقط أن تشين كان غائباً عن العمل لأسباب صحية غير محددة.وقال وانغ يي في بيان، إن وزارته "ستعمق الشراكات مع الدول الأخرى، وتشارك بنشاط في إصلاح الحوكمة العالمية، وتحمي بحزم سيادة وأمن وتنمية ومصالح الصين".وسبق لوانغ يي أن شغل منصب وزير الخارجية من عام 2013 حتى عام 2022.