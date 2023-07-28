بعد تعرضه لعقوبات أميريكية... تعرفوا على وزير مالية داعش في الصومال

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أدرجت الولايات المتحدة، الخميس، رئيس الشؤون المالية لتنظيم "داعش" في الصومال، عبد الولي محمد يوسف على لائحة الإرهاب، بينما كشفت "وزارة الخزانة الأميركية" بعض المعلومات حول القيادي الداعشي.لعب عبد الولي محمد يوسف دورا رئيسيا في تسليم المقاتلين الأجانب والإمدادات والذخيرة نيابة عن "داعش" في الصومال.وشغل عبد الولي محمد يوسف منصب رئيس الشؤون المالية لداعش في الصومال منذ أواخر عام 2019 على الأقل.وكان يوسف مسؤولا جزئيا عن إدارة الإيرادات المتأتية من التنظيم في الصومال، وقام بتسهيل عمليات نقل عناصر داعش.وتمثل الصومال مركز لصرف الأموال والتوجيه لفروع وشبكات "داعش" في جميع أنحاء قارة أفريقيا.وفي النصف الأول من عام 2022، حقق داعش في الصومال ما يقرب من مليوني دولار من خلال تحصيل مدفوعات الابتزاز من الشركات المحلية والواردات ذات الصلة والثروة الحيوانية والزراعة.وفي عام 2021، حقق داعش في الصومال عائدات تقدر بنحو 2.5 مليون دولار.ويدر داعش في الصومال الكثير من إيراداته من خلال الابتزاز، ويستهدف على وجه التحديد المجتمعات المحلية من أجل المال والمجندين، وغالبا ما يكونون تحت تهديد العنف.ومن جانبها شددت "وزارة الخارجية الأميركية" على التزام الولايات المتحدة باستخدام سلطاتها لدعم حكومة الصومال وجهودها لمكافحة أنشطة تمويل الإرهاب التي تقوض الأمن القومي للصومال وتهدد الاستقرار الإقليمي.(الحرة)