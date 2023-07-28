العلاقة بين الجيش الصيني وروسيا تقلق اليابان... اليكم التفاصيل

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صعدت اليابان من انزعاجها بشأن أنشطة الصين في المنطقة وعلاقاتها العسكرية المتنامية مع روسيا ومطالباتها بتايوان، وذلك في ورقة دفاعية سنوية، وهي الأولى في إطار استراتيجية طوكيو الأمنية الجديدة التي تدعو إلى تعزيز عسكري كبير.ووفقا لإصدار 2023 من "الكتاب الأبيض للدفاع الياباني"، الذي وافق عليه مجلس وزراء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، وصدر اليوم الجمعة، فإن البيئة الأمنية الحالية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.ويعتبر الكتاب الأبيض الوثيقة الأولى بموجب استراتيجية الأمن القومي التي اعتمدتها الحكومة اليابانية في ديسمبروتشير إلى الحاجة إلى تعزيز القدرة على توجيه ضربة بصواريخ بعيدة المدى مثل "توماهوك"، وهي خطة مثيرة للجدل يُنظر إليها على أنها خروج عن مبدأ الدفاع عن النفس في اليابان فقط بعد الحرب، بحسب الأسوشيتد برس.ووفقًا للتقرير، المكون من 510 صفحة:تساهم الصين وروسيا وكوريا الشمالية في "أشد بيئة أمنية وتعقيدًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".