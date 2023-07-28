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عربي-دولي

6 من أغرب الظواهر والحقائق حول الفضاء الخارجيّ.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:00
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يعرف الفضاء الخارجي بأنه ذلك الفراغ الموجود ما بين الأجرام السماوية، ويحتوي على المجرات والنجوم والكواكب، ومن ضمنها كوكب الأرض.
ويمتاز هذا الفضاء بظواهر خاصة وحقائق غريبة ومخيفة أحياناً، نذكر بعضها في النص التالي:
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1- ظاهرة التدفق المُظلم: 
وجد الباحثون أنّ مجموعة من المجرات تتحرك بسرعةٍ غير عادية نحو بقعة صغيرة من السماء تمتصّ أجزاء من مجرّة درب التبانة.
2- ثقب أسود عملاق:
حدّد تلسكوب هابل الفضائيّ موقعاً لثقبٍ أسود تتلاعب به موجات الجاذبية وقادر على التهام أي شيء في طريقه.
3- السماء الليلية ستصبح سوداء تماماً:
استمرار اندماج مجرة درب التبانة مع المجرات المجاورة لها وسحب المجرات بعيداً سيغيّر منظر السماء ليلاً من الأرض بشكلٍ كبير.
4- العواصف الشمسية تتسبب بإنقطاع الكهرباء:
يمكن أن تتسبب العواصف الشمسية الخارقة بانقطاع التيار الكهربائيّ في جميع أنحاء العالم.
5- الفضاء يغير الحمض النووي:
وجد رائد الفضاء سكوت كيلي الذي أمضى  عاماً في الفضاء زيادة في الطول بمقدر بوصتين فضلاً عن تطور في الاختلافات الجسدية مقارنة مع شقيقته التوأم.
6- أشعة جاما يمكن أن تُدمر الكون:
انفجارات أشعة جاما العملاقة في المجرات البعيدة تُرسل موجات قادرة على تدمير كواكب بأكملها رغم أنّ الأرض آمنة نسبياً.
 

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