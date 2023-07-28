قائد سلاح الجو الإسرائيلي يحذر من "الأعداء".. ونداءٌ عاجل إلى الجيش!

حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي اللواء تومر بار، من إمكان أن يستغل "أعداء إسرائيل" الأزمة داخل الجيش بسبب ما يسمى بـ"الثورة القانونية"، لإختبار القدرات العسكرية وغيرها.



Advertisement كلام بار جاء خلال محادثات عقدت على مستوى القيادة في سلاح الجو، على خلفية إعلان العديد من الضباط رفض الالتحاق بالخدمة احتجاجاً على قانون "الإصلاح القضائي" الذي تصر عليه حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.



ودعا بار إلى التماسك في الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، وقال: "لا أشك في أننا نواجه تحديات كثيرة، وأنا متيقظ بشأن كل التهديدات في جميع القطاعات وبشأن ما يقوله أعداؤنا.. من الممكن أن يحاولوا في وقت مثل هذا اختبار حدود قدراتنا في قطاع الجو.. لدينا ما يكفي من التماسك واليقظة".



كذلك، شدّد قائد القوات الجوية على أنَّ الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مواصلة توخي الحذر والاستعداد.



وكان جيش الإحتلال أعلن رسمياً أن ضرراً كبيراً طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.



وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت"، وأضاف: "الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم". كلام بار جاء خلال محادثات عقدت على مستوى القيادة في سلاح الجو، على خلفية إعلان العديد من الضباط رفض الالتحاق بالخدمة احتجاجاً على قانون "الإصلاح القضائي" الذي تصر عليه حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل.ودعا بار إلى التماسك في الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي، وقال: "لا أشك في أننا نواجه تحديات كثيرة، وأنا متيقظ بشأن كل التهديدات في جميع القطاعات وبشأن ما يقوله أعداؤنا.. من الممكن أن يحاولوا في وقت مثل هذا اختبار حدود قدراتنا في قطاع الجو.. لدينا ما يكفي من التماسك واليقظة".كذلك، شدّد قائد القوات الجوية على أنَّ الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى مواصلة توخي الحذر والاستعداد.وكان جيش الإحتلال أعلن رسمياً أن ضرراً كبيراً طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت"، وأضاف: "الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

إلا أنه ومع ذلك، قال البيان إنّ الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزاً للحرب".

من جهةٍ ثانية، كشفَ موقع "bhol" الإسرائيليّ في تقريرٍ له، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُجري نقاشاتٍ طارئة يوم الأحد المقبل هدفها البحث في وضع الحدود مع لبنان و "حزب الله".



وأشار الموقع في تقريره الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّه من المتوقع أن يحضر الإجتماع الذي سيرأسهُ نتنياهو كبارُ المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أبرزهم رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس هيئة العمليّات عوديد باسيوك إلى جانب أفرادٍ آخرين من العسكريين.



وستُركّز المناقشات على الوضع القائم بين لبنان وإسرائيل، كما سيراجع المجتمعون مدى تآكل الرّدع الإسرائيلي ضدّ حزب الله منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.



وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ الهدف من الإجتماع المُقرر هو تقديم استعراض يُظهر تصاعد التهديدات عند الجبهة مع لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما من المُقرر أن يُقدّم كبار المسؤولين الأمنيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي إحاطة بكامل التفاصيل المتعلقة بالوضع الأمني عند الحدود، كما سيجري تقديم عرضٍ كامل لموضوع خيمة "حزب الله" القائمة في منطقة مزارع شبعا.



ووفقاً للموقع، فإنَّ ممثلي الجيش الإسرائيلي سيؤكدون خلال الإجتماع أنَّ فرصة نشوب صراعٍ مع "حزب الله" في لبنان هي الأعلى منذ العام 2006، كما سيتمّ تقديم تقديرات مفادُها أنّ أمين عام الحزب السيّد حسن نصرالله قد يتصرّفُ بشكل أكثر عدوانية لمحاولة تحدّي إسرائيل وتوسيع المواجهة معها وذلك وسط الإنقسامات الحادّة التي تواجهها في الوقتِ الرَّاهن.





