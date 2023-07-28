Advertisement

إقتصاد

أردوغان يعين ‭3‬ نواب جدد لرئيسة البنك المركزي

Lebanon 24
28-07-2023 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1092018-638261413275113733.jpg
Doc-P-1092018-638261413275113733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة نواب جدد لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023، وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيا.

ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمي، فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نواباً لرئيسة البنك، بدلاً من ثلاثة نواب سابقين.
Advertisement

وسجلت الليرة 26.956 مقابل الدولار صباح الجمعة، من دون تغيير عن إغلاق الخميس. وفقدت العملة التركية 30٪ من قيمتها هذا العام.

وتأتي التعيينات بعدما عكس المركزي، برئاسة حفيظة غاية، أركان مساره وشدد السياسة، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:24 | 2023-07-28
07:03 | 2023-07-28
07:00 | 2023-07-28
06:58 | 2023-07-28
06:40 | 2023-07-28
05:30 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website