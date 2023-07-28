أردوغان يعين ‭3‬ نواب جدد لرئيسة البنك المركزي

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عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة نواب جدد لرئيسة البنك المركزي، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023، وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجيا.ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمي، فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نواباً لرئيسة البنك، بدلاً من ثلاثة نواب سابقين.وسجلت الليرة 26.956 مقابل الدولار صباح الجمعة، من دون تغيير عن إغلاق الخميس. وفقدت العملة التركية 30٪ من قيمتها هذا العام.وتأتي التعيينات بعدما عكس المركزي، برئاسة حفيظة غاية، أركان مساره وشدد السياسة، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين، بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة.