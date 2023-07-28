Advertisement

عربي-دولي

أوراق بحثيّة أميركيّة جديدة عن مُختبر ووهان وكورونا.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1092030-638261437058351692.jpg
Doc-P-1092030-638261437058351692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID عن نشرهما أوراقاً بحثية تتعلق بالأبحاث في مختبر ووهان بالصين.

وعلق السيناتور الأميركي راند بول على ذلك في حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بقوله: "بعد عامين، وافقت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية على الإفراج عن وثائق تتعلق بالبحث الخطير الجاري في ووهان. ويسعدني أن كلا المؤسستين تنويان التعاون في تحقيقنا وتقديم السجلات اللازمة".
Advertisement

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق عن إجراء تحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك أصبح معهد ووهان الصيني في بؤرة اهتمام الحكومة الأميركية، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
 
وفي وقت لاحق، اتهمت الولايات المتحدة هذه المؤسسة البحثية برفض التعاون مع التحقيق وتقديم الوثائق التي طلبتها.

ووفقاً لما نشر حتى الآن، سيترتب على ذلك ألا يتمكن المختبر من الحصول على التمويل الفدرالي من الولايات المتحدة، وآخر حادث من هذا النوع كان قد حدث في حزيران 2020، وفقاً لـ"بلومبرغ".

وأوضحت أجهزة الاستخبارات الأميركية في وقتٍ سابق أن لديها روايتان لأصل فيروس كورونا: التسرب من مختبر صيني والعدوى الطبيعية من الحيوان للإنسان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت في آذار 2021، التقرير الكامل لمجموعة دولية من خبراء المنظمة في زيارة إلى ووهان لتحديد أصل فيروس كورونا، حيث وصفوا رواية التسريب من المختبر بأنها "غير مرجحة للغاية"، فيما يذكر التقرير أيضاً أنَّ نوعاً جديداً من فيروس كورونا ينتقل على الأرجح إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.

ونصّت إحدى الروايات الأخرى حول أصل فيروس كورونا على إمكانية الإنتقال المباشر للوباء من الحيوان إلى الإنسان، في حين يصفُ الخبراء تلك الرواية "من ممكنة إلى محتملة".
 
كذلك، وصفت بعثة منظمة الصحة العالمية رواية أخرى "محتملة" لانتقال الفيروس من خلال الأطعمة المبردة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2023-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:11 | 2023-07-28
10:00 | 2023-07-28
09:46 | 2023-07-28
09:30 | 2023-07-28
09:00 | 2023-07-28
08:30 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website