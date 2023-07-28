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عربي-دولي

لماذا تراجع ذكاء "ChatGPT"؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:00
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قد يكون السبب في أن ذكاء روبوت الدردشة ChatGPT بدأ في الانخفاض محاولات مطوريه تحسينه وتوجيهه نحو إصدار إجابات لا تتعارض مع قواعد الأخلاق. هذا ما أعلنه مدير الذكاء الاصطناعي والمنتجات الرقمية في شركة "بيلاين" الروسية كونستانتين رومانوف.
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وقد نُشر في وقت سابق في مجلة Decrypt مقال عرض نتائج دراسة قام بها العلماء من "ستانفورد" و"بيركلي". وجاء في المقال أنه بالنسبة لفئات معينة من الأسئلة، انخفضت بشكل ملحوظ جودة الإجابات. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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