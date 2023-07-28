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عربي-دولي

بعضها في دول عربية.. إليكم أكبر 10 مشاريع في العالم تُنفذ حالياً

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:00
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يشهدُ العالم نمواً متسارعاً عبر إطلاق العديد من المشاريع العملاقة التي تركز أغلبها مؤخراً في منطقة الخليج العربي.
 
 وتقدر شركة (1Build) أنه قبل نهاية العقد الحالي سيشهد العالم أول مشروع بناء ضخم بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون دولار، في حين أن مقترحات البناء البالغة 10 مليارات دولار كانت تعتبر مشروعاً ضخماً قبل بضع سنوات فقط.
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وإليكُم في ما يلي قائمة أبرز هذه المشاريع، التي تبلغ قيمة أقل مشروع منها 64 مليار دولار، والأعلى بقيمة 600 مليار دولار:
1- شبكة النقل الأوروبية - التكلفة 600 مليار دولار
2- مدينة نيوم السعودية - التكلفة 500 مليار دولار
 
3- الربط السككي الخليجي - التكلفة 250 مليار دولار
4- محطة الفضاء الدولية - التكلفة 230 مليار دولار
5- مدينة الحرير في الكويت - التكلفة 132 مليار دولار
6- مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في السعودية - التكلفة 100 مليار دولار
7- ممر دلهي - مومباي الصناعي - التكلفة 100 مليار دولار
8- قطار كاليفورنيا - التكلفة 100 مليار دولار
9- فورست سيتي (ماليزيا) - التكلفة 100 مليار دولار
10- دبي لاند - التكلفة 64 مليار دولار.
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