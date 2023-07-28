ماكرون: الانقلاب في النيجر "خطير"



Advertisement وصفَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الانقلاب الذي أطاح الرئيس النيجري محمد باوزم بـ"الخطير" على منطقة الساحل، في وقت تسعى دول غربية كبرى للمحافظة على حليف رئيسي في المنطقة التي تشهد أعمال تمرد.

وفي تصريح له، قال ماكرون إن "هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها"، داعياً في الوقت نفسه إلى الإفراج عن الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ يوم الأربعاء الماضي. وفي تصريح له، قال ماكرون إن "هذا الانقلاب غير شرعي بتاتا وخطير للغاية، على النيجريين والنيجر والمنطقة بأسرها"، داعياً في الوقت نفسه إلى

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ذكرت أمس الخميس إن ماكرون تواصل مع بازوم، وأن الأخير أكد للرئيس الفرنسي أنه بصحة جيدة.



ودانت فرنسا في وقت سابق "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر، حسبما قالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة عبر الموقع الإلكتروني لوزارتها.



وكتبت كولونا في رسالة، نشرتها أيضا عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إنّها "تدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وتنضمّ إلى دعوات الاتّحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسّسات الديموقراطيّة في النيجر."



يشار إلى ان الإنقلابيين من حرس بازوم الخاص يحتجزون رئيس النيجر منذ مساء الأربعاء.



