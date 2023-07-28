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عربي-دولي

بريغوجين: ألف مقاتل من "فاغنر" قادرون على فرض النظام

Lebanon 24
28-07-2023 | 07:24
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نشرت "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي"، التي تعتبرها الولايات المتحدة واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، تسجيلاً صوتياً نسبته لزعيمها يفغيني بريغوجين، يؤكد فيه أن "ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم".
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وقال "بهدف إبقاء الشعوب الإفريقية تحت سيطرتهم، يملأ المستعمرون السابقون هذه البلدان بالإرهابيين وبعصابات مسلحة مختلفة، ويتسببون هم أنفسهم بأزمة أمنية ضخمة".

وأضاف بريغوجين: "الشعب يعاني. ومن هنا يأتي الحب لشركة فاغنر الخاصة، ولكفاءة فاغنر، لأن ألف مقاتل من فاغنر قادرون على فرض النظام والقضاء على الإرهابيين". (العربية)
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