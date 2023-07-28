إحذروا... السعال والعطاس قد يشير إلى إصابة طفلكم بهذا المرض!

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أعلن الدكتور ألبيرت ريزفانوف، مدير المركز العلمي والسريري للطب الدقيق والتجديدي بجامعة قازان الفيدرالية أن فيروس بوكا البشري يسبب لدى الأطفال السعال والعطاس والزكام وأحيانا الإسهالويقول ريزيانوف: "يسبب فيروس بوكا البشري بشكل رئيسي أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. الأطفال من ستة أشهر إلى سنتين هم أكثر عرضة للإصابة به. والأعراض هي: السعال والعطس والزكام. وأحيانا الإسهال بسبب اضطرابات في الأمعاء. وهذا الفيروس لا يشكل خطورة كبيرة على المواليد الجدد، لأنهم محميون بما يسمى مناعة الأمهات".ووفقا له، يكون مسار المرض بصورة عامة خفيفا ونادرا ما يكون متوسط الشدة.ويقول: "حاليا لا يوجد علاج محدد لهذا المرض، لذلك تستخدم في علاجه الأدوية والعقاقير المستخدمة في علاج التهابات الجهاز التنفسي التقليدية مع الإكثار من شرب السوائل". (روسيا اليوم)