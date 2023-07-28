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صحة

إحذروا... السعال والعطاس قد يشير إلى إصابة طفلكم بهذا المرض!

Lebanon 24
28-07-2023 | 08:00
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أعلن الدكتور ألبيرت ريزفانوف، مدير المركز العلمي والسريري للطب الدقيق والتجديدي بجامعة قازان الفيدرالية أن فيروس بوكا البشري يسبب لدى الأطفال السعال والعطاس والزكام وأحيانا الإسهال

ويقول ريزيانوف: "يسبب فيروس بوكا البشري بشكل رئيسي أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. الأطفال من ستة أشهر إلى سنتين هم أكثر عرضة للإصابة به. والأعراض هي: السعال والعطس والزكام. وأحيانا الإسهال بسبب اضطرابات في الأمعاء. وهذا الفيروس لا يشكل خطورة كبيرة على المواليد الجدد، لأنهم محميون بما يسمى مناعة الأمهات".
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ووفقا له، يكون مسار المرض بصورة عامة خفيفا ونادرا ما يكون متوسط الشدة.

ويقول: "حاليا لا يوجد علاج محدد لهذا المرض، لذلك تستخدم في علاجه الأدوية والعقاقير المستخدمة في علاج التهابات الجهاز التنفسي التقليدية مع الإكثار من شرب السوائل". (روسيا اليوم)

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