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عربي-دولي

أحبط محاولتي انقلاب في النيجر... من هو الجنرال تشياني رئيس المجلس الانتقالي؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 08:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ الانقلابيين في النيجر نجحوا بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم بعد يوم عصيب، وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني أنه أصبح رئيسا للمجلس الانتقالي بعد الاستيلاء على السلطة.

وتلا تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وبرّر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد الذي قوّضه عنف الجماعات الجهادية.
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من هو الجنرال تشياني؟

يتولى قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015، وينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد.
هو أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.
قاد منذ عام 2015 فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة، وتمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021.
حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في نيسان 2021.

ويقول عنه موقع "جون أفريك"، أنه جنرال مثير للجدل داخل الجيش النيجري، تمت ترقيته تحت رئاسة محمدو يوسفو.

ويضيف الموقع الفرنسي، أنه عندما كان يوسفو في السلطة، كان الحرس الرئاسي "مدللاً بشكل خاص"، للحماية من أي محاولة انقلابية في بلد شهد بالفعل أربع محاولات منذ استقلاله عام 1960، ولديه حوالي 700 رجل مجهزين ومدرّبين جيدً. (سكاي نيوز)
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