مقاطع لأطفال "خادشة للحياء" في بلدٍ عربيّ... من قام بنشرها؟

قالت وزارة الداخلية السعودية إنها اعتقلت مواطنا بعد نشره مقاطع "خادشة للحياء" لأطفال قصر على صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.



ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". (سبوتنيك)