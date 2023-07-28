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عربي-دولي

مقاطع لأطفال "خادشة للحياء" في بلدٍ عربيّ... من قام بنشرها؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 08:15
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قالت وزارة الداخلية السعودية إنها اعتقلت مواطنا بعد نشره مقاطع "خادشة للحياء" لأطفال قصر على صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". (سبوتنيك)
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عربي-دولي

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