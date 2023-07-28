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إقتصاد

صادرات القمح الروسي إلى إفريقيا تتضاعف 3 مرات بالنصف الأول

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:30
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قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، الجمعة، إن بلاده زادت صادراتها من القمح إلى إفريقيا بثلاثة أمثال تقريبا في النصف الأول من العام الحالي، إلى تسعة ملايين طن، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
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وأضاف أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى إفريقيا زاد إلى 3.3 مليار دولار تقريبا في الفترة نفسها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال الخميس، خلال قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرغ، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.


وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

ولا تزال أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ مستمرة، وهي القمة التي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة إفريقيا. (سكاي نيوز)      
المصدر: سكاي نيوز عربية

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