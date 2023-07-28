جرحى بانفجار قرب مقهى في روسيا

Advertisement

أفادت وسائل إعلام روسية عن وقوع إصابات جراء انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ في جنوب روسيا اليوم الجمعة.وقالت "لم يسقط قتلى، وهناك عدد من المصابين أرسلت لنجدتهم سيارات إسعاف"، موضحة أنه أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.وذكر حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن ما يرجح أنه صاروخ انفجر في وسط تاغانروغ. (روسيا اليوم)