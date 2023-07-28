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جرحى بانفجار قرب مقهى في روسيا

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:11
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أفادت وسائل إعلام روسية عن وقوع إصابات جراء انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ في جنوب روسيا اليوم الجمعة.

وقالت "لم يسقط قتلى، وهناك عدد من المصابين أرسلت لنجدتهم سيارات إسعاف"، موضحة أنه أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.
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وذكر حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن ما يرجح أنه صاروخ انفجر في وسط تاغانروغ. (روسيا اليوم)
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