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عربي-دولي

الخارجيّة الفرنسيّة: بازوم هو الرئيس الوحيد للنيجر

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:41
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديموقراطيا"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر.

وقالت الوزارة في بيان "نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر من دون تأخير". (سكاي نيوز)
 
 
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