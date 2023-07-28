الكويت.. حريق يطال إحدى أكبر مصافي البترول

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اندلاع حريق في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي، جنوبي العاصمة الكويت.





وقال الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، غانم العتيبي، في تدوينة اليوم، إن "حريقا محدودا" اندلع في أحد الخطوط في مصفاة ميناء الأحمدي".

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وأكد أنه "جاري التعامل مع الحريق حسب الإجراءات المتبعة في الشركة"، لافتاً الى أن الشركة ستعلن المزيد من التفاصيل حول الحادث "عند توافرها".

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها العام 1949، حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 الف برميل نفط).