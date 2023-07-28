أوكرانيا تنقل الاحتفال بعيد الميلاد إلى 25 كانون الأول

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ستحتفل أوكرانيا، اعتبارا من كانون الأول المقبل، بعيد الميلاد في 25 من الشهر بدل السابع من كانون الثاني كما جرت العادة، بعدما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قانونا ينص على ذلك.وذكرت المذكرة التفسيرية للنص الذي صوت عليه النواب منتصف تموز "لطالما خضع الشعب الأوكراني للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا، بما في ذلك في اتباع التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني".وأضافت أن "النهضة القوية للأمة الأوكرانية تتواصل"، مؤكدة أن "النضال المستمر والمثمر من أجل الهوية يساهم في (تنامي) رغبة كل أوكراني في عيش حياته الخاصة مع عاداته الخاصة وأعياده الخاصة".ويعد قرار نقل موعد الاحتفال بعيد الميلاد واحدا من قرارات اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتبتعد من موسكو، لا سيما عبر إعادة تسمية شوارع ومدن تعود إلى الحقبة السوفييتية. (الحرة)