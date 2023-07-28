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عربي-دولي

حاجة إلى "الخطة ب" لإنقاذ أوكرانيا.. "التايم" تكشف عن الخيار الوحيد المتبقي أمام زيلينسكي

Lebanon 24
28-07-2023 | 13:18
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أفادت مجلة "تايم" بأنه بعد فشل الهجوم المضاد، بقي لدى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الآن خيار واحد فقط للخلاص وهو المفاوضات مع روسيا.



ووفقاً للمجلة، "بدأ توجيه أصابع الاتهام عن هذا الفشل، حيث يتهم السياسيون الأوكرانيون علنا الغرب بعدم توفير ما يكفي من المدرعات والطائرات والمدفعية والصواريخ والذخيرة. ويتهم مسؤولون أميركيون مجهولون الأوكرانيين بعدم إجراء عمليات باستخدام استراتيجية الأسلحة المشتركة حسب النموذج الغربي".
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كما أشارت إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني كان فاشلا، والآن هناك حاجة إلى "الخطة ب" لإنقاذ أوكرانيا وجيشها من الهزيمة الكاملة، ولكن إذا قرر نظام كييف الاستمرار في القتال ضد روسيا، سيواجه نفس مصير ألمانيا النازية خلال معركة كورسك عام 1943.



واعتبرت ان الحل الوحيد أمام الرئيس الأوكراني هو الدخول في مفاوضات مع موسكو والتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال القتالية، مع التنازل عن المطالبات بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
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