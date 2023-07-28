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عربي-دولي

ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي

Lebanon 24
28-07-2023 | 14:10
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

وتحدث ترامب في مقابلة ببرنامج جون فريدريكس الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده في ما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.
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وفي إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، واجه ترامب الخميس تهما جديدة، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيار 2024.
 
وتضمنت وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفيدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.

ويُواجه ترامب واثنان من مساعديه تهما بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنبا لتسليم هذه الصور" إلى القضاء. (سكاي نيوز عربية) 
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