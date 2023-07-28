ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.وتحدث ترامب في مقابلة ببرنامج جون فريدريكس الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده في ما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.وفي إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، واجه ترامب الخميس تهما جديدة، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ 20 أيار 2024.