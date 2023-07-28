عقوبات أوروبية تستهدف شخصيات وكيانات روسية

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على 12 فردا وكيانا روسيا على خلفية حملة مرتبطة بالدولة، لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.



وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أننا "نستهدف أولئك الذين يقومون بعمليات تلاعب بالمعلومات والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقوم بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

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وتابع: "نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية الى أننا نعلم كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات التابع لنا وكيف يتحركون".





وذكر الاتحاد بأن الحملة قامت على "صفحات زائفة تنتحل هوية ومنصات إعلامية وطنية ومواقع إنترنت حكومية" في الغرب، ونشرتها هيئات روسية تابعة للدولة.





وكجزء من العقوبات، جمّد الاتحاد الأوروبي أصول منصة "إنفوروس" الروسية وثلاثة من مؤسسيها أدرجوا على قائمته للأشخاص الذين يحظر منحهم تأشيرات.



وذكر الاتحاد بأن "إنفوروس" مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية و"مسؤولة عن تأسيس أكثر من 270 منصة إعلامية على الإنترنت تتحرّك بالوكالة" لنشر الدعاية المؤيدة لغزو أوكرانيا.



وتشمل الجهات الأخرى المدرجة على قائمة العقوبات "آنو ديالوغ" ANO Dialog، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بالإدارة الرئاسية الروسية، وشركتي تكنولوجيا متهمتين بالتورط في الحملة.