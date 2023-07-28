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إقتصاد

صفقة كبيرة تمهّد لدولة عربية لعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة

Lebanon 24
28-07-2023 | 15:04
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تمهّد صفقة مجموعة "كيرينغ" الفرنسية للسلع الفاخرة للاستحواذ على 30 بالمئة من مجموعة "فالنتينو" الإيطالية للأزياء الراقية، للأسرة الحاكمة في قطر لعب دور كبير في سوق السلع الفاخرة مع تفكير الأسرة في مزيد من الاستثمارات المشتركة مع المجموعة الفرنسية لتوسيع تحالفهما.
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وقالت "كيرينغ"، الخميس، إنها تشتري هذه الحصة مقابل 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) نقدا من شركة "ميهوله" للاستثمار، الأداة الاستثمارية المدعومة من الأسرة الحاكمة القطرية، مع احتمال شراء الأسهم المتبقية في موعد أقصاه 2028.

والصفقة، التي جاءت في أعقاب استحواذ "كيرينغ" على شركة "كريد" للعطور الراقية، تسلط الضوء على عودة نشاط الاندماج والاستحواذ في صفقات كبيرة في القطاع مع تطلع شركات السلع الراقية إلى تنويع مصادر عائداتها في أجواء اقتصادية مضطربة وبطء الطلب.
 
كما أنها تمهد الطريق للأسرة الحاكمة القطرية للعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة التي تبلغ قيمتها 400 مليار يورو.

وقالت "كيرينغ" في وقت متأخر، الخميس، إن الاستثمار في "فالنتينو" هو جزء من شراكة استراتيجية أوسع بين "كيرينغ" و "ميهوله" مما قد يؤدي إلى أن تصبح "ميهوله" من حملة أسهم المجموعة الفرنسية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على الصفقة، الجمعة، قوله إن "ميهوله" تستهدف الحصول على حصة في الشركة العملاقة للسلع الفاخرة بالاستحواذ في البداية على أسهم في السوق.

وأضاف المصدر أن "ميهوله" قد تزيد حصتها في غضون خمس سنوات عن طريق بيع 70 بالمئة متبقية من "فالنتينو" إلى "كيرينغ" مقابل مزيج من السيولة وأسهم "كيرينغ".

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