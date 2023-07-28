لمزيد من التقارب.. بايدن يستضيف زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في آب

يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 18 آب المقبل، زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، اليوم، وذلك في إطار جهوده لتحقيق مزيد من التقارب بين البلدين وتجاوز علاقتهما الصعبة تاريخيا.

Advertisement

وتلتئم هذه القمة الثلاثية مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في كمب ديفيد، قرب واشنطن، حيث يمضي الرؤساء الأميركيون إجازاتهم.



ويُظهر اللقاء الذي كان مقرراً منذ فترة من دون إعلان موعده، الجهود الكثيفة التي تبذلها واشنطن لإقامة حوار ثلاثي مع اليابان وكوريا الجنوبية، الحليفين الاستراتيجيين للإدارة الأميركية في المنطقة.