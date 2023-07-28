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عربي-دولي
بعد انقلاب النيجر.. الخارجية الأميركية تحذّر
Lebanon 24
28-07-2023
|
15:48
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إعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ أن الاستيلاء على السلطة من رئيس النيجر محمد بازوم "يضع التعاون الضخم مع حكومة النيجر على المحك"، إذ يقوم التعاون المشترك على استمرار التزامها بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون.
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وحدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، موقف واشنطن إزاء تطورات الأوضاع بالنيجر في عدد من النقاط، قائلًا إن "تطورات الأوضاع في النيجر مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة، ونود التأكيد أن واشنطن تدعم بقوة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، وتدين بأشد العبارات أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وإخلال النظام الدستوري".
وأضاف: ندعو بشدة للإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته واحترام سيادة القانون والسلام العام".
كما أشار الى ان "الاستيلاء العسكري على السلطة قد يؤدي إلى توقف التعاون الأمني وغير الأمني مع حكومة النيجر، مما يعرض الشراكات الأمنية وغير الأمنية الحالية للخطر"، وتابع: "كما قد يؤدي هذا الاستيلاء إلى تعزيز منظمات المتطرفين العنيفة، وإفشال الاستقرار في النيجر وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي والعنف، علاوة على ذلك، فإن الاستيلاء العسكري سيهدد مكانة النيجر كقائد إقليمي".
وتابع: "نحن وشركاء النيجر في أفريقيا نراقب عن كثب هذا الوضع لتحديد خطواتنا المقبلة".
هذا وشدد على ان "الولايات المتحدة تؤكد دعمها لجهود القوى الإقليمية في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وترحب ببيانات المجتمع الدولي مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأفريقي وحكومات المنطقة والأمم المتحدة التي تؤكد معارضتها لأي استيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية".
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