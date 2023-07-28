ما هو شرط حميدتي للتوصل لحلّ سلميّ في السودان؟

دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) زعيم قوات الدعم السريع في السودان، في مقطع مصور اليوم، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني كشرط للتوصل إلى حل سلمي للقتال في البلاد.





ونُشر مقطع حميدتي المصور على صفحة قوات الدعم السريع على "فيسبوك"، حيث ظهر محاطاً بأفراد من مقاتليه واعتذر للشعب السوداني عن عواقب الصراع المستمر.

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وقال: "نقول لإخواننا في القوات المسلحة، إذا كنتم تريدون الحل العاجل غيروا هذه القيادة.. غيّروها وخلال 72 ساعة سنتوصل لاتفاق".





هذا وحذر حميدتي من أن أحمد هارون، المسؤول السابق في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، الذي فرّ من السجن في أواخر نيسان، يرأس اللجنة الأمنية في الأجزاء الشرقية من البلاد التي يسيطر عليها الجيش.



زكان قد اتهم حميدتي الجيش، في رسائل صوتية سابقة، بتلقي أوامر من موالين للبشير الذي مكث في السلطة نحو ثلاثة عقود.