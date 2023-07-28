البيت الأبيض: لا نشجع أو نسهّل الهجمات داخل روسيا

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أكّد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن واشنطن لا تشجع أو تساعد في شنّ ضربات على الأراضي الروسية.وتعليقاً على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية، قال كيربي: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا".