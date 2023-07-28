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عربي-دولي

بشكل خطير.. مسيّرة "التحالف" تقترب من مقاتلة روسية في أجواء سوريا

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:46
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، أن "مسيّرة MQ-9 التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية في محافظة الرقة السورية".
 
وقال غورينوف: "مرة أخرى، تم تسجيل اقتراب خطير لمسيّرة MQ-9 التابعة لـ"التحالف الدولي" من مقاتلة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية، بتاريخ 28 تموز في تمام الساعة 07.55 على ارتفاع 5000 متر في منطقة قرية نفلة بمحافظة الرقة السورية".
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وأضاف: "اتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافا عاليا، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتلافي الاصطدام مع مسيّرة "التحالف".

كما أشار إلى أن الجانب الروسي يشعر بقلق من "الطبيعة الاستفزازية والعدوانية الواضحة لإجراءات" المسيّرات في تعاملها مع القوات الجوية الروسية.

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