البيت الأبيض: الولايات المتحدة تريد أن ترى شرقاً أوسطاً متكاملاً

قال البيت الأبيض أن "المملكة العربية السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن".

وفي الشأن الفلسطيني، أكد البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بحل الدولتين".

وشدّد على أن "الولايات المتحدة تريد أن ترى شرقا أوسطا متكاملاً".

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