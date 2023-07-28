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عربي-دولي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تريد أن ترى شرقاً أوسطاً متكاملاً

Lebanon 24
28-07-2023 | 17:10
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قال البيت الأبيض أن "المملكة العربية السعودية ساهمت بدور كبير لتمديد الهدنة في اليمن".
وفي الشأن الفلسطيني، أكد البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بحل الدولتين".
وشدّد على أن "الولايات المتحدة تريد أن ترى شرقا أوسطا متكاملاً".
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