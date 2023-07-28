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عربي-دولي

وزير خارجية السويد يُدين محاولات حرق نُسَخ من القرآن الكريم

Lebanon 24
28-07-2023 | 17:30
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تلقّى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية مملكة السويد السيد توبياس بیلستروم.
وجدّد الأمير فيصل في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.
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وأكّد خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد في شأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.
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