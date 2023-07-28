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مجلس النواب الأردني أقرّ قانوناً لمعاقبة الجرائم الإلكترونية

Lebanon 24
28-07-2023 | 18:00
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أقرّ مجلس النواب الأردني قانوناً لمعاقبة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت أوساط سياسية أردنية إن "حكومة الخصاونة، التي عرضت القانون، لم تكن تعي أنها بهذه الخطوة تستفز أغلب الأردنيين، خاصة منهم الفئات الشبابية التي تجد في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المتنفس الوحيد للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية أو لتصوير الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد".
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ورأت أن "الحكومة لم تكتف بتبني سياسات اقتصادية زادت الأعباء على كاهل الأردنيين، وإنما منعتهم أيضا من نقد هذه السياسات أو التعبير عن معاناتهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى فضاء يتبادل فيه الأردنيون الشكوى والسخرية وانتقاد سياسات الحكومة".
وأشارت إلى أن "ما يخيف السلطات هو أن تتسع الشعارات وتخرج من دائرة انتقاد قانون الجرائم الإلكترونية لتطال السياسات الحكومية ككل، وأن تخرق المناطق الحمراء التي تحرج السلطات من خلال انتقاد الملك والأسرة الحاكمة، كما جرى في الاحتجاجات التي تلت قضية الفتنة".
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