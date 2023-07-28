زيادة أسعار السلع وأزمة خبز واحتكار في تونس

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أكدت أوساط سياسية تونسية أن "الرئيس قيس سعيد يركّز على تسوية الأزمة من الداخل بالضغط على الإدارة لتحسين أدائها وعزل العناصر المرتبطة بلوبيات التعطيل وخلق الأزمات لإرباك السلطة السياسية، لكن ذلك يوحي بأن الأزمة مرتبطة بالبيروقراطية والفساد وليس بصعوبة استيراد الحبوب من الخارج في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعرفه البلاد".ورأت أن "الخطاب الذي يرتكز على مهاجمة اللوبيات وتحميلها مسؤولية الأزمات بدأ يفقد بريقه لدى الناس، خاصة بعد مرور سنتين على تاريخ إجراءات الخامس والعشرين من تموز، في وقت لم تظهر فيه نتائج واضحة لهذا الخطاب؛ إذ ما زالت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية تشهد زيادات، وندرة بعض المواد الأساسية مستمرة".وحثّت هذه الأوساط الرئيس سعيد على مصارحة التونسيين بصعوبة توفير كميات مريحة من الحبوب بسبب مشكلة العملة الصعبة والأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد، وهي أزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة سوء الإدارة الذي رافق السنوات العشر الماضية.