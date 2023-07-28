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عربي-دولي

السويد تُعيد فحص تصريح إقامة اللاجئ العراقي الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم

Lebanon 24
28-07-2023 | 19:30
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ذكرت وسائل إعلام أن "وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي كان وراء عدة حوادث لتدنيس المصحف في ستوكهولم في الأسابيع الأخيرة مما أثار غصب المسلمين في جميع أنحاء العالم".
وأفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، بأن الرجل لديه تصريح بالإقامة الموقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024 لكن الوكالة تعيد النظر في موضوعه الآن.
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وقالت وكالة الهجرة إن المعلومات الواردة من السلطات السويدية أتاحت مبرراً لفحص ما إذا كان يجب إلغاء وضع الرجل في السويد.
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