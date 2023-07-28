تعليق مناورات أسترالية- أميركية إثر تحطم مروحية عسكرية

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فُقِد أثر أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية واسعة النطاق، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس.وتحطمت الطائرة الأوروبية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت سابق الجمعة.وقال مارليس بعد 12 ساعة على وقوع الحادث: "بينما نتحدث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد"، وقد عُلِّقت المناورات العسكرية واسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.