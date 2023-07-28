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عربي-دولي

تعليق مناورات أسترالية- أميركية إثر تحطم مروحية عسكرية

Lebanon 24
28-07-2023 | 23:20
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فُقِد أثر أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية واسعة النطاق، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس. 

وتحطمت الطائرة الأوروبية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت سابق الجمعة. 
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وقال مارليس بعد 12 ساعة على وقوع الحادث: "بينما نتحدث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد"، وقد عُلِّقت المناورات العسكرية واسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.
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