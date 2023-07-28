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عربي-دولي

"كورونا من صنع بشري"... اتهامات للإدارة الأميركية بـ "الضغط" على فيسبوك

Lebanon 24
28-07-2023 | 23:17
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها اطلعت على اتصالات داخلية لفيسبوك أظهرت أن الشركة استجابت لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن محتوى يتعلق بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن من بين المحتوى منشورات كانت تدعي أن الفيروس من صنع الإنسان.
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من جهته، أكد البيت الأبيض أن خطواته كانت تهدف إلى تعزيز اعتماد اللقاحات وغيرها من أهداف الصحة العامة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد أوضحنا باستمرار أننا نعتقد أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حاسمة لمراعاة آثار منصاتها على الشعب الأميركي، في وقت تتخذ فيه قرارات مستقلة حول محتوى منصاتها".

ووفقا للصحيفة، تظهر رسائل البريد الإلكتروني مناقشات المديرين التنفيذيين في فيسبوك حول إدارة مشاركات المستخدمين للمحتوى حول أصل الفيروس.

وأقر نيك كليغ، رئيس الشؤون الدولية للشركة، في رسالة بريد إلكتروني، في تموز عام 2021، إلى زملائه بإزالة المحتوى الذي يدعي أن الكوفيد من صنع بشري.

كما قال نائب رئيس فيسبوك المسؤول عن سياسة المحتوى: "لقد تعرضنا لضغوط من الإدارة وغيرها لبذل المزيد من الجهد"، مضيفا "ما كان يجب أن نفعل ذلك".   

وجرت المناقشات بعد ثلاثة أشهر من تخفيف نسبة حظر المنشورات التي تؤكد أن كوفيد-19 من صنع الإنسان، في ضوء الجدل المتزايد حول أصل الفيروس.

وحصلت لجنة قضائية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون على مناقشات البريد الإلكتروني الداخلية لفيسبوك، وكانت اللجنة تحقق فيما يقول المشرعون الجمهوريون إن جهود إدارة بايدن غير قانونية لفرض رقابة على خطاب الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد ومواضيع أخرى.

ولطالما أكد فيسبوك أن قرارات الإشراف على المحتوى مستقلة، ولا يتم اتخاذها في ارتباط بالسياسة. ورفض متحدث من الشركة  التعليق على مقال "وول ستريت جورنال".
 

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